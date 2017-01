VfB Stuttgart "Seid lebendig und laut"

2. Tag in Lagos - Coach Hannes Wolf wollte während der Nachmittagseinheit viel Tempo, Bewegung und Kommunikation von seinen Spielern sehen. Foto: Galm / ZVW

Lagos.

Nach der kräftezehrenden Einheit am Vormittag, ging es in der Nachmittagseinheit um 16 Uhr etwas lockerer zu. Nach dem Aufwärmprogramm absolvierten Hajime Hosogai und Daniel Ginczek individuelle Laufeinheiten. Eine Vorsichtsmaßnahme bei beiden. In Fußballer-Fachsprache: Individuelle Trainingssteuerung. Stürmer Ginczek soll morgen im Test gegen Duisburg auf alle Fälle zum Einsatz kommen. Kapitän Christian Gentner setzte die komplette Einheit aus. Muskuläre Probleme nach der Vormittagseinheit zwangen dem Kapitän zum Zusehen.