VfB Stuttgart Spielöffnung und Pressing im Fokus

Am 2. Tag im Trainingslager in Lagos standen während der Vormittagseinheit Spielöffnung und Pressing im Fokus. Foto: Galm / ZVW

Lagos . Direkt über den Klippen an der Atlantikküste im Süden Portugals hat der VfB seine Zelte für sein siebentägiges Trainingslager aufgeschlagen. Direkt am Meer sorgt eine kühler Wind dafür, dass sich 18 Grad und Sonnenschein, leider nur wie 10 Grad anfühlen.

Spielöffnung, -entwicklung und -aufbau im Fokus

Um 10:30 Uhr baten Hannes Wolf und Co-Trainer Miguel Moreira den 22-köpfigen Kader zur ersten Einheit auf dem hoteleigenen Trainingsplatz im Fünf-Sterne Resort „Cascade“. Nach einem lockeren Aufwärmprogramm mit Athletikcoach Matthias Schiffers, standen Spielöffnung, -entwicklung, -aufbau und Pressing auf dem Programm. Hajime Hosogai absolviert derweil mit Therapeut Gerhard Wörn eine individuelle Einheit.

Zwei Teams a elf Mann spielten so über den halben Platz verteilt. Immer wieder unterbrach Cheftrainer Wolf die Einheit und griff mit klaren Ansagen ein, dirigierte die Spieler und forderte klare und scharfe Pässe, sowie aggressives und konsequentes Pressing. Während der Spielform bekamn Florian Klein einen Schlag auf den Fuß, konnte aber nach einer kurzen Behandlungspause wieder weiter machen.

Schindelmeiser: "Idelaerweise gehen wir nicht nur mit drei Innenverteidigern in die Rückrunde"

Nach rund zwei Stunden beendete der Coach die Vormittagseinheit. Nach dem gemeinsamen Mittagessen (13 Uhr) bittet Hannes Wolf seine Mannschaft um 16 Uhr wieder auf den Trainingsplatz.

Sportvorstand Jan Schindelmeiser nahm sich nach der Einheit Zeit für die mitgereisten Reporter. In der Causa Sunjic gibt es nach wie vor nichts Neues zu vermelden. Der Medizincheck in Palermo stehe noch aus. Es wird wohl auf eine Leihe des 28-Jährigen hinauslaufen, erklärte Schindelmeiser. Die Suche nach einem vierten Innenverteidiger habe nun eine „gewisse Priorität“. „Idealerweise gehen wir nicht nur mit drei Innenverteidigern in die Rückrunde“, ergänzte der Sportvorstand.

Der neue Abwehrspieler müsse der Mannschaft „direkt weiterhelfen“ und müsse die Abwehr „weiter stabilisieren.“ Den Kader habe man in der Winterpause durch die Abgänge von Sama (Fürth), Heise (Dresden) und Besuschkow (Frankfurt) „ganz bewusst reduziert“. Schindelmeiser bestätigte nochmals, dass es für Boris Tashchy, der in die zweite Mannschaft abkommandiert wurde, konkrete Anfragen aus der 2. Liga gab. „Dort wollte er aber nicht hin“, erklärte Schindelmeiser. Den Ukrainier zieht es wohl ins Ausland.

Schindelmeiser: "Die Suche nach einem IV hat eine gewisse Priorität" #zvwlagos pic.twitter.com/w2xsES9536 — ZVW Redaktion (@zvw_redaktion) 14. Januar 2017

Im diesjährigen Trainingslager bekommt kein Spieler aus dem Nachwuchsbereich die Chance sich zu zeigen. „Wir kennen unsere Jungs genau und aktuell kommt aus dem Nachwuchs niemand für den Profikader in Frage“, erläuterte der Sportvorstand auf Nachfrage. Mit den Bedingungen an der Algarve-Küste zeigt sich der Sportvorstand höchst zufrieden: „Die Bedingungen sind optimal. Auch die Plätze sind vollkommen Ok.“