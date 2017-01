VfB Stuttgart Trainingsauftakt: Green geschont

Stuttgart . Neuzugang Julian Green hat zum Auftakt nur den ersten Teil des Mannschaftstrainings beim VfB Stuttgart absolviert. Nach seiner Verletzungspause solle beim Offensivspieler kein Risiko eingegangen werden, sagte ein Sprecher des schwäbischen Fußball-Zweitligisten am Freitag.

Nach dem Training:Presserunde mit @J_Green37."Die Stadt gefällt mir sehr gut.Der #VfB ist ein familiärer Verein. Freue mich, hier zu sein." pic.twitter.com/aunLu2ZHNE — VfB Stuttgart (@VfB) 6. Januar 2017

Green hatte sich noch beim FC Bayern eine Muskelverletzung zugezogen und setzte die Einheit individuell fort. Gut drei Wochen vor dem Rückrunden-Auftakt begann der VfB Stuttgart bei eisiger Kälte um minus acht Grad mit dem Teamtraining. Stürmer Boris Tashchy trainiert von nun an mit der zweiten Mannschaft.

Vom 13. Januar an setzen die Schwaben ihre Vorbereitung für eine Woche im portugiesischen Lagos fort. Die erste Rückrundenpartie steht beim FC St. Pauli am 29. Januar an.