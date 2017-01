VfB Stuttgart Stuttgart schlägt Lausanne

Der VfB Stuttgart hat im dritten Testspiel in der diesjährige Wintervorbereitung den ersten Sieg eingefahren. Gegen den Schweizer Erstligisten FC Lausanne Sport siegte der VfB im spanischen Caratya mit 1:0. Berkay Özcan erzielte in der 86. Minute das Tor des Tages für die Elf von Hannes Wolf. Der war nach dem Spiel sichtlich zufrieden mit der Leistung seiner Elf: „Es ist ein schöner Moment, wenn die Mannschaft für ihre Arbeit belohnt wird. Zudem sind wir auch im dritten Testspiel ohne Gegentor geblieben. Das ist sehr gut.“

Neuzugang Green mit muskulären Problemen

Der VfB spielte, wie schon am vergangenen Sonntag gegen den MSV Duisburg, von Beginn an mutig nach vorne. Auf Neuzugang Julian Green musste Hannes Wolf aufgrund von muskulären Problemen verzichten. In der 7. Minute setzte sich Christian Gentner mit einem Solo schön im gegnerischen Strafraum durch. Sein Schuss wurde aber noch zur Ecke abgefälscht.

Auch am nächsten Angriff war der VfB Kapitän beteiligt: ausgehend von einem Einwurf durch Kevin Großkreutz kam der Ball zu Christian Gentner, der von der rechten Seite den Ball vors gegnerische Tor passte. Dort schloss Carlos Mané aus etwa elf Metern ab, allerdings zu zentral, sodass Lausannes Torhüter Thomas Castella noch schnell genug die Fäuste hochbekam und das Spielgerät abwehrte (14.). Zur nächsten Gelegenheit kam der VfB dann unter Mithilfe seines Kontrahenten.

"Wichtig war, dass wir Struktur im Spiel hatten"

Nach einer flachen Hereingabe von Emiliano Insua rutschte Lausannes Carlos Blanco der Ball über den Schuh und so testete der Spanier in Diensten der Schweizer unfreiwillig seinen eigenen Schlussmann (33.) Der Schweizer Erstligist hatte derweil seine einzige erwähnenswerte Gelegenheit im ersten Durchgang durch Kwang Pak. Mitch Langerak war aber zur Stelle (27.). „Wichtig war, dass wir eine Struktur im Spiel hatten und die Räume gut zugestellt hatten“, lobte Hannes Wolf im Nachgang.



Auch den dritten Vorbereitungsspiel nutzte der VfB Cheftrainer Hannes Wolf, um möglichst vielen Spielern Einsatzzeit zu geben. Bis auf Anto Grgic und Tobias Werner wechselte der Coach in der Pause durch. In der zweiten Hälfte taten sich beide Mannschaften derweil lange schwer, klare Torchancen herauszuspielen. Erst in der Schlussphase kam der VfB nochmals zu guten Gelegenheiten. Scheiterte Daniel Ginczek noch am gegnerischen Torhüter (79.), traf Berkay Özcan kurz vor dem Schlusspfiff zum 1:0-Siegtreffer (86.).

Maximale Frische fehlte

„Um Tore zu schießen musst du maximal Frisch sein. Uns hat dieses Frische aber aufgrund der vergangenen intensiven Trainingstage ein wenig gefehlt“, so Hannes Wolf nach der Partie. Die Startaufstellung der ersten Halbzeit lasse noch keine Rückschlüsse auf die Startelf für den Rückrundenstart zu, so der Coach. Ein Sieg zum Abschluss des Trainingslagers sei zwar schön, „macht aber das Spiel gegen St. Pauli nicht leichter“, erläuterte Wolf.