VfB Stuttgart SV Sandhausen gegen VfB Stuttgart: Daten & Fakten

Bilanz aus VfB Sicht und letztes Aufeinandertreffen



Es gab bisher ein einziges Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel, und das war legendär. Es war das längste Elfmeterschießen im DFB-Pokal. Nach 90 Minuten in der Erstrundenbegegnung am 27. August 1995 stand es 1:2, nach Verlängerung 2:2. Erst der 25. Elfmeter, geschossen von VfBs Hendrik Herzog, wurde nicht verwandelt. Der SV Sandhausen gewann 13:12.



Somit ist die nüchterne Bilanz

Gesamt: 1 Spiel, 0 Siege, 0 Unentschieden, 1 Niederlage, 12:13 Tore

Auswärts: 1 Spiel, 0 Siege, 0 Unentschieden, 1 Niederlage, 12:13 Tore



Im Ligabetrieb treffen die beiden Teams erstmals aufeinander.



Wiedersehen



Matthias Zimmermann war in der Saison 2013/2014 von Borussia Mönchengladbach an den SV Sandhausen verliehen. Sandhausens Moritz Kuhn spielte beim VfB Stuttgart in der U19 und in der zweiten Mannschaft.



Unterstützung



Der VfB hat sein komplettes Kontingent von 3.500 Karten verkauft. Es ist davon auszugehen, dass um die 6.000 Fans die Jungs aus Cannstatt vor Ort unterstützen.



Spiel der Gegensätze



Im Unterschied zu den 600.000 Einwohnern von Stuttgart, zählt das Städtchen Sandhausen etwas weniger als 15.000 Bewohner. Mit 60.000 Stadionplätzen fasst die Mercedes-Benz Arena viermal so viele Besucher, als das Hardtwaldstadion des SV Sandhausen. Auch in Sachen Vereinsmitglieder lässt der VfB Stuttgart mit 47.000 Mitgliedern den SV Sandhausen mit 800 Mitgliedern weit hinter sich.

Wettervorhersage



Für Freitagabend werden in Sandhausen laut Wettervorhersage 25 bis 35 Grad Celsius erwartet. Es wird vor hohen Temperaturen gewarnt. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 10 Prozent.



Spielleitung



Geleitet wird die Begegnung von dem Schiedsrichter Frank Willenborg. Christoph Bornhorst und Henrik Bramlage werden den Unparteiischen an der Seitenlinie unterstützen. Der Vierte Offizielle ist Marcel Gasteier. Frank Willenborg pfeift erstmals ein Pflichtspiel mit VfB Beteiligung.