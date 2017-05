VfB Stuttgart Tausende VfB-Fans beim Public Viewing

Stuttgart.

Mehrere Zehntausend Fans werden den VfB Stuttgart am Sonntag beim Public Viewing auf dem Cannstatter Wasen feiern - und womöglich den direkten Aufstieg in die Erste Liga bejubeln können. "Steigt der VfB auf, erwartet die Fans am Abend noch eine Überraschung", sagte ein Sprecher des Vereins. Außerdem käme dann die Mannschaft zur Feier. Spekuliert wird, ob auch die Fantastischen Vier auftreten - sie sangen bereits bei der Meisterfeier 2007 für Verein und Fans. Bestätigen wollte der Sprecher das Gerücht aber nicht.