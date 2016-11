VfB Stuttgart Terodde hält VfB Stuttgart auf Kurs: 3:1 gegen Bielefeld

Stuttgarts Simon Terodde bejubelt sein Tor zum 1:0. Am Ende durfte der Stürmer dreimal jubeln. Foto: dpa / Deniz Calagan

Stuttgart.

Simon Terodde hat den VfB Stuttgart vor einem Rückschlag im Kampf um die direkte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga bewahrt. Der Stürmer sicherte dem Zweitligisten am Sonntag mit einem Dreierpack gegen Arminia Bielefeld in einer schwachen Partie den insgesamt glücklichen 3:1 (1:0)-Sieg.