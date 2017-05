VfB Stuttgart Terodde vs. Harnik: Das Duell der Top-Torjäger

Stuttgart.

Showdown um die Bundesliga: Wenn am Sonntag (15:30 Uhr/ZVW-Liveticker) Tabellenführer Stuttgart und Verfolger Hannover aufeinandertreffen und der VfB mit einem Sieg die Rückkehr in die Bundesliga perfekt machen kann, dann duellieren sich auch die beiden besten Torjäger der Liga. VfB-Stürmer Simon Terodde führt die Torjägerliste mit aktuell 23 Toren an. Hannovers Martin Harnik steht auf dem 2. Platz und kommt nach 32. Spieltagen auf 17 Buden.