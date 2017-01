VfB Stuttgart Torloses Remis gegen den 1. FC Köln

Der VfB Stuttgart absolvierte am Mittwoch sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Der Test gegen den Bundesligisten 1. FC Köln endete 0:0. Aus organisatorischen Gründen war die Partie im Kölner Franz-Kremer-Stadion nicht öffentlich zugänglich.

Langerak rettet zweimal gegen Rudnevs

In der ersten Hälfte sorgten die Gastgeber vor allem durch ihren Angreifer Artjoms Rudnevs für Torgefahr. Der Lette scheiterte aber zwei Mal am VfB Torhüter Mitch Langerak (14. sowie 35. Minute) und schoss anschließend aus kurzer Distanz über das Tor (31. Minute). Wenig später jubelte der FC-Stürmer dann – allerdings vergeblich. Bei seinem vermeintlichen Führungstreffer entschied das Schiedsrichtergespann auf Abseits (34.). Auf Seiten des VfB, bei dem Timo Baumgartl in der ersten Hälfte die Kapitänsbinde trug, probierten Florian Klein von der Strafraumgrenze (39.) und kurz darauf Alexandru Maxim (40.) zum Torerfolg zu kommen. Ihre Schüsse wurden aber jeweils geblockt. So tauschten die beiden Mannschaften mit einem torlosen Zwischenstand die Seiten.

Durchgang zwei: Gute Chancen für den VfB

In der Pause wechselte der VfB Coach Hannes Wolf sein gesamtes Team durch (siehe unten). Mit Joel Sonora und Dijon Ramaj kamen dabei auch zwei Akteure des VfB II zum Einsatz. Der Neuzugang Julian Green (Aufbautraining nach Muskelverletzung aus dem vergangenen Jahr) und Carlos Mané (Achillessehnenprobleme) hatten derweil die Reise nach Köln nicht angetreten und absolvierten in Stuttgart ein individuelles Trainingsprogramm.

Ihre Teamkollegen erspielten sich derweil beim Test in Köln im zweiten Durchgang eine Reihe guter Chancen. Takuma Asano (57.), Emiliano Insua (66.), Simon Terodde (73.), Toni Sunjic (75.) und Joel Sonora (88.) scheiterten aber entweder am Kölner Schlussmann Sven Müller oder verfehlten ihr Ziel nur knapp. So endete die Partie schließlich ohne Tore.