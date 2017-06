VfB Stuttgart Transfermarkt: Kommt Anastasios Donis von Juventus Turin?

Stuttgart. Nichts kocht so sprudelnd und schnell wie die Gerüchteküche in der fußballfreien Zeit auf dem Transfermarkt. Das aktuelleste Gericht serviert die Internetseite www.transfermarkt.de. Dort wird Anastasios Donis als möglicher Neuzugang gehandelt. Der 20-jährige griechische Mittelstürmer von Juventus Turin, aktuell ausgeliehen an OGC Nizza, soll bereits mit dem VfB Stuttgart verhandeln. Ein Artikel der griechischen Internetseite contra.gr gibt sogar an, der Transfer wäre zu 90 Prozent sicher.