VfB Stuttgart "Union gehört zu den Aufstiegsfavoriten"

Stuttgart.

Für Stuttgarts Stürmer Simon Terodde ist das Gastspiel bei Union Berlin ein ganz besonderes Spiel: Von 2011 bis 2014 stand er für die "Eisernen" auf dem Platz und erzielte in dieser Zeit 23 Tore in der 2. Bundesliga. Nach zwei Jahren beim VfL Bochum kam der 28-Jährige im Sommer als Torschützenkönig zum VfB. Vor dem Duell mit seinem Ex-Club am Sonntag (13:30 Uhr/ZVW-Liveticker) sprach er am Mittwoch im Interview mit ZVW.de über den sonntäglichen Gegner, seine Anfangszeit in Stuttgart und seinen Spielstil: