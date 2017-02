VfB Stuttgart VfB gegen Fortuna mit Chance auf Tabellenspitze

Stuttgart (dpa/lsw).

Trainer Hannes Wolf rechnet im ersten Heimspiel des VfB Stuttgart in der Zweitliga-Rückrunde mit einer ähnlich intensiven Partie wie beim 1:0 auf St. Pauli. "Ich erwarte den Kampf genau so", sagte Wolf. "Wir wissen, dass es eine sehr große Herausforderung wird." An diesem Montag (20.15 Uhr/Sport1 und Sky) geht es für die Schwaben gegen Fortuna Düsseldorf um den möglichen Sprung auf den ersten Tabellenplatz.