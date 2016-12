VfB Stuttgart "VfB-Kabinengespräch" im Livestream

Stuttgart.

Am Freitag, 9. Dezember, findet die letzte Ausgabe von „VfB im Dialog“ im Jahr 2016 statt. Nachdem die Veranstaltungen im September und Oktober positiven Anklang fanden, wird das Format in Zukunft regelmäßig stattfinden – jeweils mit anderen Gästen, unterschiedlichen Schwerpunkten und an verschiedenen Orten.