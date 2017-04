Das Beste kommt ja bekanntlich immer zum Schluss, werden sich die VfB-Fans denken. Nicht das Niedersachsen-Derby zwischen Hannover und Braunschweig oder das Heimspiel von Union Berlin gegen Kaiserslautern bildeten den Abschluss des 29. Spieltages, sondern mal wieder eine Partie mit Beteiligung des VfB Stuttgart. Bereits zum 7. Mal in dieser Saison mussten die Schwaben an einem Montagabend ran. Und holten sich zum fünften Mal einen Sieg.

Spektakel auf der Bielefelder Alm

Flutlicht, Schmuddelwetter, Bielefeld. Die äußeren Bedingen waren mau an diesem Ostermontag auf der Bielefelder Alm. Dennoch boten die 22 Kicker auf dem tiefen Rasen den 22.034 Zuschauern beim 3:2-Sieg des VfB ein wahres Spektakel.

„Es war spektakulär“, fasste VfB-Coach Hannes Wolf die verrückte Partie in der Schüco-Arena knapp, aber treffend zusammen. Spektakulär waren auch die Stuttgarter Tore gegen die Arminia. Den Anfang machte Alexandru Maxim mit seinem Treffer zum 1:1 in der 51. Minute: DSC-Keeper Daniel Davari hatte vor Simon Terodde im Stile eines Manuel Neuer gerettet, merkte dann aber, dass er gar nicht der Welttorhüter ist und passte den gerade abgelaufenen Ball vor lauter Schreck direkt in die Füße von Edeltechniker Maxim. Der Rumäne nahm Maß und setzte den Ball gekonnt aus rund 35 Metern ins verwaiste Bielefelder Tor.

DSC-Keeper Davari: "Ich muss den Ball einfach klären"

"Im Augenwinkel habe ich noch einen Spieler von uns gesehen, aber da war gar keiner. Ich muss den Ball einfach klären", versuchte Davari seinen Bock später am Sky-Mikrofon zu erklären. "Als Torwart ist man da natürlich immer der letzte Depp, weil man die entscheidenden Fehler macht."

Mindestens genauso schön war auch Simon Teroddes Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 keine drei Minuten später: Mit Energie, etwas Glück und ganz viel Geschick tankte sich der 29-Jährige durch die Bielefelder Abwehr und überlupfte clever den heranstürmenden Davari. In ähnlicher Art und Weise erzielte Terodde auch den späten Stuttgarter Siegtreffer in der 89. Minute.