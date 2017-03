VfB Stuttgart VfB-Spieler auf Länderspielreise

Baumgartl vs. Mané

In einem Länderspiel werden in den kommenden Tagen jeweils zwei VfB Profis mit ihren Nationen gegeneinander antreten. Wenn die U21 Deutschlands am 28. März im Gazi Stadion auf der Waldau auf ihre Jahrgangskollegen aus Portugal trifft, dann spielen auch Timo Baumgartl auf Carlos Mané gegeneinander. Für weitere Akteure wie Mitch Langerak und Takuma Asano geht’s unterdessen um wichtige Zähler in der WM-Qualifikation.

Klicken Sie sich durch unsere interaktive Grafik und erfahren Sie wie, wann und wo die VfB-Spieler mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind:

Auch die Nachwuchskicker Stjepan Radeljic (19), Serkan Baloglu (19) und Caniggia Elva (20) sind während der Länderspielpause unterwegs: Radeljic trifft mit der U21-Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina am 28. März auf Liechtenstein. Baloglu gastiert mit Aserbeidschan ebenfalls am 28. März in der Türkei. Caniggia Elva weilt mit der kanadischen U23 bei einem Turnier in Katar.