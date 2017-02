VfB Stuttgart VfB Stuttgart - 1.FC Kaiserslautern: Daten & Fakten

Zum Heimspiel am 22. Spieltag trifft die Elf von Coach Hannes Wolf auf den 1. FC Kaiserslautern. Das Spiel in der Mercedes-Benz Arena beginnt am Sonntagmittag um 13:30 Uhr (ZVW-Liveticker). Hier gibt's die Daten, Zahlen und Fakten zur Begegnung gegen die Lauterer.

Weitere Aufeinandertreffen

Zusätzlich zu den 85 Begegnungen in der Bundesliga und 2. Bundesliga kam es in sieben DFB-Pokalspielen zu einem Duell der beiden Mannschaften. In vier der sieben Partien konnte sich die Wasenelf für die nächste Runde qualifizieren.

Wiedersehen

Auf Seiten der Lauterer streiften bereits André Weis und Phillipp Mwene das Trikot mit dem Brustring über. André Weis war von 2011 bis 2013 für den Club aus Cannstatt im Einsatz. Phillipp Mwene lief von 2010 bis 2016 für die Jugend und die zweite Mannschaft des VfB auf. Jean Zimmer war von 2004 bis 2016 beim FCK unter Vertrag.

Punktesicher

Der VfB verlor nur eine der vergangenen neun Pflichtspielpartien gegen die Lauterer, außerdem hat die Elf von Hannes Wolf in dem Kalenderjahr 2017 nicht ein Punkt liegen gelassen. In der kompletten Saison 2016/2017 gewannen die Jungs aus Cannstatt acht von den zehn bestrittenen Heimspielen.

Torgarant

Mit 37 Toren stellt der VfB (gemeinsam mit Hannover 96) nach den bisherigen 21. Spieltagen das treffsicherste Team der Liga. Das Team mit dem roten Brustring hat zudem mit Simon Terodde den besten Torjäger der 2. Bundesliga in seinen Reihen, der gemeinsam mit Guido Burgstaller (mittlerweile FC Schalke 04) 14 Tore erzielte. Auch im Jahr 2017 geht es für den VfB torreich weiter, denn mit sieben Toren hat die Mannschaft mit dem roten Brustring so viele Tore erzielt, wie kein anderes Team in der zweiten Liga. Außerdem hat der VfB in der Rückrunde mit zwei Gegentreffern am wenigsten Tore kassiert.

Vereinstreue

Christian Gentner könnte gegen Lautern sein 300. Pflichtspiel im Trikot mit dem roten Brustring bestreiten, dabei erzielte der Kapitän insgesamt 46 Tore. Der Mittelfeldakteur traf in der bisherigen Saison sechs Mal, mehr als in jeder anderen Profi-Saison von ihm.

Wetter

Am Sonntag soll es laut Wetterbericht drei bis 14 Grad geben. Mittags ist es windig und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei fünf Prozent.

Spielleitung

Der Schiedsrichter der Partie ist Sven Jablonski. An dem Spielfeldrand stehen seine Assistenten Eric Müller und Daniel Riehl. Der vierte Offizielle ist in der Partie Thomas Stein. Sven Jablonski hat bisher nur einmal den VfB gepfiffen. Das Spiel gewannen Timo Baumgartl und Co. mit 4:0 in Aue.

Bilanz aus VfB Sicht (berücksichtigt sind Duelle in der Bundesliga sowie 2. Bundesliga):

Gesamt: 85 Spiele, 38 Siege, 18 Unentschieden, 29 Niederlagen, 159:126 Tore

Heim: 42 Spiele, 26 Siege, 8 Unentschieden, 8 Niederlagen, 93:39 Tore

Auswärts: 43 Spiele, 12 Siege, 10 Unentschieden, 21 Niederlagen, 66:87 Tor