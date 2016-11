VfB Stuttgart VfB verpasst den Sprung an die Tabellenspitze

Berlin . Der VfB Stuttgart hat den erstmaligen Sprung an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Zwar brachte der frühere Berliner Stürmer Simon Terodde die Schwaben am Sonntag beim 1. FC Union schon frühzeitig in Führung (3. Minute). Doch den kampfstarken Gastgebern gelang nach einem Fehler von VfB-Torwart Mitchell Langerak durch Steven Skrzybski (60.) noch der Ausgleich zum 1:1 (0:1).

"Mit dem Unentschieden können wir gut leben"

Vor 22 012 Zuschauern in der ausverkauften "Alten Försterei", davon 2500 VfB-Anhänger, hatten beide Teams am Ende noch Chancen zum Siegtreffer. So aber bleibt Stuttgart nach dem 13. Spieltag mit 26 Punkten hinter Spitzenreiter Eintracht Braunschweig auf Platz zwei. "Eisern Union" ist mit 21 Zählern Siebter. Wir haben hier die Stimmen zum Spiel:

VfB-Stürmer Simon Terodde: „Aufgrund der letzten 20 Minuten können wir mit dem Unentschieden gut leben. Die ersten 60 Minuten haben wir ein hervorragendes Spiel gemacht, hätten aber früher das 2:0 machen müssen. Nach dem Ausgleich hat Union dann alles reingeschmissen und deshalb können wir mit dem Punkt gut leben. Wir sind natürlich nach Berlin gefahren, um das Spiel zu gewinnen, aber Union hat eine Starke Mannschaft und mit ihrem tollen Fans im Rücken sind Sie nicht einfach zu bespielen.“

VfB-Coach Hannes Wolf: "Wir sind mit dem frühen Tor gut ins Spiel gekommen und haben als Mannschaft gut verteidigt. Anschließend sind wir zwar in einigen Situationen nicht ganz klar vor das gegnerische Tor gekommen, haben aber grundsätzlich das Spiel bestimmt. Nach dem Gegentor ändert sich das Spiel. Union kam immer wieder gefährlich nach vorne und hatte einige gute Chancen. Auch wir hätten in dieser Phase noch einen Treffer erzielen und den Platz als Sieger verlassen können. Unter dem Strich geht das Unentschieden in Ordnung. Nach 60 Minuten wäre ich mit einem Punkt nicht zufrieden gewesen, nach 90 Minuten müssen wir es sein."

Union-Trainer Jens Keller: "Das Unentschieden geht am Ende in Ordnung, auch wenn wir nach dem Ausgleich einige klare Chancen zum zweiten Treffer nicht genutzt haben. Nach dem frühen Rückstand haben wir eine gewisse Zeit gebraucht, um das umzusetzen, was wir uns eigentlich von Beginn an vorgenommen haben."

"Wir hätten einfach den zweiten Treffer machen müssen"

Union-Angreifer Collin Quaner: „In der zweiten Halbzeit haben wir mehr Zugriff aufs Spiel bekommen und haben uns dann auch mehr Chancen erspielt. Mit dem 1:1 können wir gut leben.“

VfB-Keeper Mitch Langerak: “Ich habe Torwart gerufen und Timo hat mich einfach nicht gehört. Der Ball war so lange in der Luft. Es ist eigentlich meine Stärke genau diese Bälle herunter zu pflücken. Es ist schade, aber das passiert.“

Union-Stürmer Steven Skrzybski: „In den ersten 20 Minuten waren wir viel zu passiv. Dann haben wir unser System umgestellt, endlich Zugriff auf die Partie bekommen und eine ordentliche zweite Halbzeit gespielt.“

VfB-Kapitän Christian Gentner: "Es war ein schwieriges Spiel, dennoch haben wir uns die eine oder andere Chance erspielt. Bis zum 1:1 hatten wir das Spiel lange unter Kontrolle. Wir hätten einfach den zweiten Treffer machen müssen, dann gehen wir als Sieger vom Platz. Der Knackpunkt der Partie war sicherlich, dass wir aus einer Situation, die keine klare Torchance war, den Ausgleich bekommen. Dieser hat den Berlinern Auftrieb gegeben und wir haben die Räume nicht mehr so gut die Räume schließen können wie zuvor."

