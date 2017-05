VfB Stuttgart VfB vs. Aue: Die Stimmen zum Spiel

VfB-Coach Hannes Wolf: „Wir haben offensiv eine Top-Leistung auf den Platz gebracht. Wir hatten in der ersten Hälfte neben dem Führungstreffer noch fünf, sechs klare Situationen. Zum Ende des ersten und im zweiten Durchgang hatten wir dann zunächst aufgrund des guten Ballbesitzspiels von Aue keinen Zugriff auf das Spiel. Das 2:0 hat uns dann sehr geholfen. Ich bin stolz auf das Team. Wir haben zum fünften Mal in Serie gewonnen, haben wieder drei Tore erzielt. Das ist top. Wir bleiben weiterhin wachsam und konzentrieren nur auf uns. Auf uns wartet in Hannover das wohl schwierigste Auswärtsspiel der Saison. Wir bereiten uns so darauf vor, dass wir unser bestes Spiel auf den Platz bringen und auch diese Partie gewinnen können.“



Aue-Trainer Domenico Tedesco: „Glückwunsch an den VfB zum verdienten Sieg. Wir haben in den ersten fünf bis zehn Minuten nicht sonderlich gut in Partie gefunden. Die Ballsicherheit, die uns eigentlich stark macht, haben wir zunächst vermissen lassen. Vor einer solch elektrisierenden Kulisse ist dies aber auch verständlich, wenn man eine gewisse Zeit braucht. In der Phase, in der wir versucht haben, besser ins Spiel zu kommen, fällt dann das 0:1. Für die Zeit danach gilt meiner Mannschaft Respekt. Wir haben uns von der Drangphase des VfB erholt. Wir sind nicht nur in der letzten Viertelstunde der ersten Hälfte, sondern auch zu Beginn des zweiten Durchgangs besser im Spiel. Wir waren griffig, haben mehr riskiert und haben mehr vorwärts verteidigt. Wir hätten das 1:1 ermöglichen können. In unsere beste Phase hinein macht dann Simon Terodde das 2:0. Danach war das Thema leider gegessen. Meine Mannschaft ist aber weiter stabil geblieben. Wir nehmen das Positive aus dieser Partie mit und bereiten uns mit Freude auf unser nächstes Heimspiel vor.“

VfB-Stürmer Simon Terodde: „Es war ein schwieriges Spiel, das wir am Ende deutlich für uns entschieden haben, wenn der Sieg wohl etwas zu hoch ausfällt. Aue hat hier gut Fußball gespielt. Wir haben nach der Führung dann zum richtigen Zeitpunkt das zweite Tor gemacht. Wir genießen jetzt den Moment, wissen aber, dass wir noch Punkte benötigen, um unser Ziel endgültig zu erreichen.“



VfB-Abwehrspieler Timo Baumgartl: „Wir haben ein gutes Spiel geliefert. Die lautstarke Unterstützung unserer Fans hat uns beflügelt. Wir haben dank einer Mannschaftsleistung hinten die Null gehalten und vorne ist Simon ein Phänomen. Die Partie hat Kraft gekostet, jetzt steht erst einmal die Regeneration auf dem Programm. Von morgen an konzentrieren wir uns dann auf die nächste Aufgabe in Hannover.“



VfB-Kapitän Christian Gentner: „Es war eine Menge Arbeit notwendig für diesen Sieg. Wir hatten insgesamt zahlreiche gute Offensivaktionen. Nach dem 3:0 ist bei uns natürlich der Ball wieder besser in den eigenen Reihen gelaufen, während die Beine des Gegners schwerer wurden.“