VfB Stuttgart DSC vs. VfB: So wollen sie spielen

Stuttgart/Bielefeld . Der VfB Stuttgart kann im Montagsspiel der 2. Fußball-Bundesliga bei Arminia Bielefeld (20:15 Uhr/ZVW-Liveticker) wieder auf Mittelfeldspieler Anto Grgic setzen . Der Schweizer habe nach seinen Oberschenkelproblemen wieder "voll trainiert" und komme zurück in den Kader, sagte Trainer Hannes Wolf am Karfreitag.

Der am Knie verletzte Carlos Mané wird dagegen wohl operiert werden müssen. Es sehe so aus, dass es so kommen werde, sagte Wolf. "Am Ende muss Carlos das aber entscheiden."

So könnte der VfB Stuttgart am Montag gegen Arminia Bielefeld starten:

(Quelle: www.facebook.com/VfB)

Der Stuttgarter Kader für das Spiel in Bielefeld: