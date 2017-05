VfB Stuttgart Wann startet der Dauerkartenverkauf?

Jetzt wollen die Schwaben die Bundesliga aufmischen und die Fans wollen natürlich wieder hautnah mit dabei sein. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Thema Dauerkarten:

Wann beginnt der Dauerkarten-Verkauf?

Der Vorverkauf für VfB Fans, die bereits eine Dauerkarte haben, beginnt am Dienstag den 23. Mai. Der Vorverkauf für Vereinsmitglieder startet am Dienstag, den 27. Juni. Der freie Verkauf beginnt dann am 06. Juli.

Hinweis: Die Reservierungen für die Plätze der Dauerkarteninhaber der zurückliegenden Saison 2016/2017 behalten ihre Gültigkeit bis einschließlich Donnerstag, 15. Juni.

Was kosten die Dauerkarten in der Bundesliga?

Der VfB wird die Ticketpreise wieder auf das alte Bundesliga-Niveau anheben. Das hat zur Folge, dass die Tickets in der neuen Saison rund 20 Prozent mehr kosten werden, als noch in der 2. Liga.

Preisübersicht Dauerkarten Saison 2017/18:

Wo kann ich eine Dauerkarte kaufen?

Dauerkarten können direkt im VfB-Onlineshop erwerben werden. Auch in den VfB-Fanshops sowie über die VfB-Service Hotline unter der Rufnummer +49 (0) 1806 - 99 1893 (Festnetz: EUR 0,20/Verbindung; Mobilfunk: max. EUR 0,60/Verbindung) sind die Dauerkarten zu erhalten.

Übersicht über die VfB-Fanshops:

VfB-Fanshop im Milaneo

VfB Fanshop im Milaneo

1. Obergeschoss

Mailänder Platz 7

70173 Stuttgart

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag:

10.00 Uhr - 20.00 Uhr

Freitag:

10.00 Uhr - 21.30 Uhr

Samstags:

09.30 Uhr - 20.00 Uhr

VfB-City-Shop

VfB City-Shop in der Tourist Information Stuttgart

Königstraße 1a

70173 Stuttgart

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag:

09.00 Uhr - 20.00 Uhr

Samstags:

09.00 Uhr - 18.00 Uhr

Sonn- und Feiertags (November bis März):

10.00 Uhr - 16.00 Uhr

Sonn- und Feiertags (April - Oktober):

10.00 Uhr - 17.00 Uhr

Tourist Information im Flughafen Stuttgart

Tourist Information im Flughafen Stuttgart

Terminal 3, Ebene 2

70629 Stuttgart

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag:

08.00 Uhr - 19.00 Uhr

Samstags:

09.00 Uhr - 13.00 Uhr | 13.45 Uhr - 16.30 Uhr

Sonntags:

10.00 Uhr - 13.00 Uhr | 13.45 Uhr - 17.30 Uhr

Kann ich meinen Dauerkarten-Platz tauschen?

Sollte ein Platzwechsel auf bereits verfügbare Plätze gewünscht werden, empfiehlt der Verein diesen bis zum Start des Mitgliedervorverkaufs am Dienstag, 27. Juni, vorzunehmen. Dauerkarteninhaber der zurückliegenden Spielzeit können mit Beginn des Vorverkaufs (23. Mai) auf alle derzeit freien Plätze zugreifen. Die Dauerkartenplätze, welche nicht verlängert werden, gehen am Dienstag, 20. Juni, in den Verkauf.

Info: VfB-Fans müssen sich vor Ablauf der Reservierungsfrist (15. Juni) mit dem Ticketing in Verbindung setzten, wenn ein Platzwechsel gewünscht ist, jedoch der Wunschplatz noch nicht frei ist. Wenn die Reservierungsfrist verlängert wurde (per E-Mail, telefonisch oder in den Fanshops), kann in der Wechselphase von Dienstag, 20. Juni, bis Freitag, 23. Juni , auf einen freigewordenen Platz gewechselt werden oder der bisherige Stammplatz verlängert werden.