VfB Stuttgart Wechsel perfekt: Sunjic wechselt zu US Palermo

VfB Stuttgart.

Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart leiht Innenverteidiger Toni Sunjic wie erwartet an den italienischen Erstligisten US Palermo aus. Der abstiegsbedrohte Club aus Sizilien habe zudem eine anschließende Kaufoption für den 28-jährigen Bosnier, teilte der VfB am Freitag mit. Die Leihgebühr soll laut Medienberichten bei etwa 200 000 Euro liegen, für einen endgültigen Verkauf von Sunjic soll der Tabellendritte VfB rund 1,7 Millionen Euro verlangen. Sunjic war 2015 von Kuban Krasnodar in Russland nach Stuttgart gekommen und mit den Schwaben ein Jahr später aus der Bundesliga abgestiegen.