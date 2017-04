VfB Stuttgart Wegweisendes Derby: Wolf fordert Effektivität und Entschlossenheit

Stuttgart . Fußball ist ein emotionaler Sport. In den letzten beiden Spielen gegen Dresden (3:3) und München (1:1) rettete sich der VfB Stuttgart erst in der Nachspielzeit noch einen Punkt. Fußball ist aber auch ein Ergebnissport und da die Schwaben seit fünf Partien auf einen Sieg warten und aus den letzten fünf Spielen nur vier Punkte erbeuteten, steht die Mannschaft von Hannes Wolf im Derby am Sonntag (13:30 Uhr/ZVW-Liveticker) gegen den Karlsruher SC mächtig unter Druck. Die Partie gegen die abstiegsbedrohten Badener bekommt so neben dem derby- zusätzlich einen wegweisenden Charakter.

Ohne Mané und Grgic ins schwäbisch-badische Duell

Gegen den Tabellenletzten muss ein Sieg her, will man das große Ziel vom direkten Aufstieg in die Bundesliga nicht aus den Augen verlieren. Im schwäbisch-badischem Duell, das die Polizei mit 1000 Beamten und Wasserwerfern sichern muss, wird Trainer Hannes Wolf neben dem Langzeitverletzten Carlos Mané (bis zu fünf Monate Pause nach Knie-OP) kurzfristig auch auf Anto Grgic verzichten müssen.

Der Schweizer habe muskuläre Probleme im Oberschenkel und brauche ein paar Tage Pause, sagte Cheftrainer Wolf am Freitag auf der Pressekonferenz. "Der Muskel ist so fest im Oberschenkel, dass es nicht für Sonntag reicht."

"Wir brauchen Effektivität, Entschlossenheit und Tempo"

Grgic wird im defensiven Mittelfeld wahrscheinlich durch den gebürtigen Karlsruher Matthias Zimmermann ersetzt werden. Der Japaner Takuma Asano wird wohl wieder die Mané-Position auf der rechten Außenbahn übernehmen.

"Wir brauchen Effektivität, mehr Entschlossenheit und Tempo, wollen in Eins-gegen-eins-Situationen bestehen", so der Wolf zur Herangehensweise. "Wir brauchen elf Spieler, die brennen und alles geben." Gleichzeitig warnte er vor Überheblichkeit: "Wir sind nicht in der Rolle, jemand zu unterschätzen. Wir haben Respekt vor dem KSC, wollen aber auch mit Selbstvertrauen agieren."

"Wir müssen auf alles vorbereitet sein"

Unabhängig von der eigenen Negativserie gibt der KSC den Stuttgartern nach der Freistellung von Mirko Slomka derzeit Rätsel auf. Er kenne den neuen KSC-Trainer Marc-Patrick Meister zwar aus gemeinsamen Zeiten in der Jugend von Borussia Dortmund. "Wir waren Arbeitskollegen, haben uns oft gesehen, haben gut zusammengearbeitet", sagte Wolf.

Wie der Tabellenletzte auflaufen werde sei aber nicht beurteilbar, "weil die letzten Spiele kein Muster mehr geben. Wir müssen auf alles vorbereitet sein." Meister hatte von 2013 bis 2015 die U19 des BVB trainiert, Wolf war während dieser Zeit U17-Coach des Revierclubs.