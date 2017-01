VfB Stuttgart "Wendig, lauffreudig und spielstark"

Für den schwedischen Erstligisten AIK Solna erzielte Ofori in 101 Spielen fünf Tore und bereitete 15 Treffer vor.

"Er ist ein wendiger, lauffreudiger und spielstarker Linksfuß", charakterisierte VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser den Neuzugang, der "von uns über einen längeren Zeitraum beobachtet wurde". Am letzten Tag der Winter-Transferperiode schlug Stuttgart dann zu, lotste den Linksfuß vom schwedischen Erstligisten AIK Solna an die Mercedesstraße und stattete den 21-Jährigen mit einem Vertrag bis 2020 aus. "Wir haben einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler verpflichtet", ist sich Schindelmeiser sicher.

Aktuell steht Ofori den Schwaben aber noch nicht zur Verfügung. Der Ghanaer steht mit seinem Heimatland im Halbfinale des Afrika-Cups und trifft am Donnerstag (02. Februar/ 02:00 Uhr in Franceville) auf Kamerun. Erst nach dem Turnier wird er in Stuttgart erwartet. Das Endspiel steigt am 5. Februar.

Flexibel einsetzbar

Ofori durchlief von der U17 an alle Nationalmannschaft Ghanas. 2013 wechselte er vom ghanaischen Club New Edubiase United zum schwedischen Erstligisten AIK Solna. Dort stand der Mittelfeldspieler in 101 Spielen auf dem Platz, erzielte fünf Tore und bereitete 15 Tore vor.

Beim VfB wird der Defensivspieler mit der Rückennummer 22 auflaufen. Auf welcher Position, lässt Schindelmeiser noch offen: "Ebenezer kann sowohl auf mehreren Positionen im Mittelfeld, als auch als linker Verteidiger eingesetzt werden, diese Kombination war in der Beurteilung des Spielers sehr wichtig für uns."