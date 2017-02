VfB Stuttgart Wie geht es mit der Ausgliederung weiter?

Geht es nach der Bild-Zeitung, dann ist der VfB Stuttgart bereits durch: „Bild beweist: Der VfB ist zu 92 Prozent durch“, titelte das Blatt Anfang der Woche. Grundlage für diese kühne Behauptung ist folgende Statistik: Nur eine einzige Mannschaft, die in der Zweitliga-Geschichte (seit Einführung der 3-Punkte-Regel) nach 21 Spieltagen 44 oder mehr Punkte auf dem Konto hatte, vergeigte am Ende noch den Aufstieg.

Die schnellstmögliche Rückkehr in die Bundesliga genießt beim VfB Stuttgart aktuell die höchste Priorität. Doch neben dem sportlichen Alltagsgeschäft in der 2. Liga stellt sich der Traditionsclub aus Bad Cannstatt auch in vielen Bereich hinter den Kulissen neu auf. Wir geben einen Überblick über den aktuellen Stand der Vereinsentwicklung:

Ausgliederung: Die Frage nach der zukünftigen Struktur des Vereins

Das Clubzentrum des VfB Stuttgart an der Mercedesstraße (F: Galm / ZVW)

Das Thema Ausgliederung beschäftigt den VfB Stuttgart schon seit geraumer Zeit. Die Entscheidung über eine mögliche Ausgliederung der Profiabteilung wurde nach dem Abstieg aus der Bundesliga im Mai 2016 erst einmal vertagt. Was dann folgte, war ein radikal Schnitt: Trainer weg, Präsident weg, Sportdirektor weg.

Schnellstmöglich auf die Agenda

Während ein neuer Trainer und ein neuer Sportdirektor rasch gefunden waren, dauerte es bis zum Oktober, ehe der ehemalige Stuttgart 21-Sprecher und Unternehmer Wolfgang Dietrich auf einer hitzigen Mitgliederversammlung zum neuen Präsidenten des VfB Stuttgart gewählt wurde.

Für den neuen Präsidenten ist klar, dass die Frage nach der zukünftigen Ausrichtung des Vereins schnellstmöglich auf die Agenda kommen muss. Das hat der 68-Jährige in der Vergangenheit mehrfach betont. Ende März/Anfang April will der VfB Stuttgart bekannt geben, wann die Entscheidung über das Thema Ausgliederung fallen soll.

Um eine Ausgliederung des Profibereichs in eine Aktiengesellschaft - wie es z.B. der Hamburger SV, Eintracht Frankfurt oder der FC Bayern München bereits umgesetzt haben - zu realisieren, müsste der Verein eine Mitgliederversammlung einberufen, auf der 75 Prozent der anwesenden Mitglieder für eine Ausgliederung stimmen.

Daimler steht bereit

Maximal 24,9 Prozent der Anteile möchte der VfB im Falle einer Ausgliederung an Investoren vergeben. Der große Nachbar, die Daimler AG, steht als Partner bereit. Auch der Präsident hofft, dass die Ausgliederung zustande kommt. Dennoch ist es Wolfgang Dietrich wichtig zu betonen, „dass wir den Verein auch ohne Ausgliederung in ruhigem Fahrwasser halten werden, nur halt anders.“

Die Ausgliederung der Profiabteilung in eine Aktiengesellschaft ist nach Ansicht des Finanz- und Sportexperten Roland Häussermann eine wichtige Voraussetzung für die sportliche Weiterentwicklung des Vereins. Die Aktiengesellschaft bringe „Geld, das der Verein in seine Zukunft investieren kann, ohne dass er seinen bestimmenden Einfluss verliert“, sagte Häussermann vor einigen Wochen im Interview mit den Stuttgarter Nachrichten. Ohne einen solchen Schritt werde der Verein früher oder später an „harte Grenzen stoßen“.

Wichtige Prozesse angestoßen und umgesetzt

Bei den Fans ist das Thema hingegen äußerst umstritten. Der Sportwissenschaftler Harald Lange rät dem VfB, die geplante Ausgliederung aufzugeben. Fans hätten bei solchen Projekten Angst, "dass sie abgehängt werden und sich irgendwann nicht mehr mit ihrem Verein identifizieren können. Das kann individuell so hart empfunden werden wie das Scheitern in einer Beziehung", sagte der Direktor des Instituts für Fankultur in Würzburg und Frankfurt.

Aber auch abseits der Frage, ob den nun „ausgegliedert“ werden soll oder nicht, hat Wolfgang Dietrich beim VfB Stuttgart wichtige Prozesse angestoßen und teilweise schon umgesetzt. Dem Präsident ist klar: "Wir brauchen keine Visionen, wir müssen liefern."