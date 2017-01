Stuttgart.

Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager hat der VfB Stuttgart sein letztes Testpiel am 25.01.2017 gegen Luzern mit 3:0 gewonnen. Zum Rückrundenauftakt sind die Stuttgarter am Sonntag (29.01. / 13.30 Uhr / ZVW-Liveticker) beim FC St. Pauli zu Gast. Doch wie wird die Stuttgarter Startelf am Sonntag aussehen? Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie und erfahren Sie, wen die ZVW-Onlineredaktion am Sonntag auf dem Rasen erwartet.