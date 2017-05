VfB Stuttgart Wie viele Punkte reichen zum Aufstieg?

Der VfB hat seine Hausaufgaben gemacht

Fest steht: Den Aufstieg vom Sofa wird es heute Abend nicht geben. Dennoch können Fans und Mannschaft ganz entspannt nach Braunschweig blicken. Die eigenen Hausaufgaben sind ja bereits erledigt.

Die Ausgangslage vor dem Anpfiff der Partie Eintracht Braunschweig – Union Berlin (Montag, 20:15 Uhr)

Platz Verein Spiele Torverhältnis Punkte 1. VfB Stuttgart 32 +24 66 2. Hannover 96 32 +18 63 3. Eintracht Braunschweig 31 +17 60 4. 1. FC Union Berlin 31 +14 57

Gewinnt Braunschweig am Montagabend gegen Union Berlin, so ist dem VfB Stuttgart nach dem 32. Spieltag der Relegationsplatz sicher. Der Vorsprung auf den Tabellenvierten Berlin würde dann nämlich neun Punkte betragen. Auf Rang drei würden dann – je nach Spielausgang - entweder Braunschweig oder Hannover stehen (beide mit 63 Zählern). Bedeutet im Umkehrschluss: Nur mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen Hannover, wäre der VfB dann schon am vorletzten Spieltag sicher direkt aufgestiegen.

Das beste Ergebnis aus VfB-Sicht wäre eine Sieg der "Eisernen"

Trennen sich Braunschweig und Union Berlin mit einem Unentschieden, dann wäre dem VfB der Relegationsplatz ebenfalls nicht mehr zu nehmen – die „Eisernen“ (58 Punkte) könnten den VfB (66 Punkte) dann nicht mehr einholen. Eintracht Braunschweig (61 Punkte) wäre Dritter und hätte im Vergleich zum VfB aber das deutlich schlechtere Torverhältnis. Dem VfB würde im Spitzenspiel in Hannover also auch ein Remis zum sicheren Aufstieg am 33. Spieltag reichen.

Das beste Ergebnis aus VfB-Sicht wäre eine Sieg von Union Berlin am Montagabend. Dann hätten sowohl Braunschweig als auch Berlin 60 Punkte. Der VfB besäße in der Konsequenz sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und das beste Torverhältnis aller Aufstiegsaspiranten. Bereits ein Unentschieden in Hannover würde in diesem Fall den sicheren Aufstieg bedeuten.

"Sonst schalte ich aus"

VfB-Cheftrainer Hannes Wolf ist sich noch nicht sicher, ob er die Partie heute Abend im Fernsehen anschauen wird: „Oft ist so, dass ich einschalte, schaue wie es steht und wenn mir das Ergebnis gefällt, dann schaue ich weiter – sonst schalte ich aus.“

Egal wie das Montagabendspiel ausgeht: Hannover 96 hat lediglich drei Zähler Rückstand auf die Schwaben. Die Tür zur Bundesliga steht zwar weit offen, aber den entscheidenden Schritt muss der VfB in den zwei ausstehenden Partien erst noch machen.