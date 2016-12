VfB Stuttgart Jahresabschluss in Würzburg

Stuttgart.

Die Ausgangslage vor dem letzten Spiel des Jahres am Sonntag (13:30 Uhr/ZVW-Liveticker) bei den Würzburger Kickers ist klar: „Gewinnen wir, dann können wir alle von einer guten, vielleicht sogar sehr guten Hinrunde sprechen“, so VfB-Cheftrainer Hannes Wolf auf der Pressekonferenz am Freitag. „Gewinnen wir nicht, dann wir das natürlich anders bewertet.“ Aus diesem Grund will der VfB Stuttgart beim defensivstarken Aufsteiger noch einmal alles reinlegen, „um sich mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu verabschieden.“