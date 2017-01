VfB Stuttgart "Wir sind stabiler geworden"

Stuttgart.

Am Sonntag um 13:30 Uhr beginnt für den VfB Stuttgart die Rückrunde der 2. Liga. Als Tabellendritter starten die Schwaben von einer guten Ausgangsposition ins Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga. VfB-Cheftrainer Hannes Wolf startet nach seiner ersten Vorbereitung mit dem VfB optimistisch in die Rückrunde. "Wir sind insgesamt stabiler geworden. Die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein, ist größer geworden", sagte der 35-Jährige.