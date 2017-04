VfB Stuttgart Wolf bangt um Ginczek

Über 10.000 VfB-Fans in Nürnberg

Mit über 10.000 Fans im Rücken will der VfB Stuttgart am Samstag (13 Uhr/ZVW-Liveticker) gegen den 1. FC Nürnberg den nächsten Schritt auf dem Weg zurück in die Bundesliga machen. Der Tabellenachte, der mit 39 Punkten weder in den Auf- noch in den Abstiegskampf geraten wird, erscheint dabei als die niedrigste der vier noch zu überspringenden Hürden im Schlussspurt.

„Dem muss ich natürlich widersprechen“, schmunzelte Hannes Wolf, um direkt den Grund dafür hinterherzuschieben: Die Franken haben einige Ausfälle zu beklagen - u.a. Leibold (Rückstand nach Schambeinentzündung), Lippert (Kreuzbandriss), Erras (Rückstand nach Kreuzband-OP), Kempe (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Möhwald (5. Gelbe Karte), S. Parker (Reha nach Knie-OP) - aber dafür werden wiederrum Spieler reinkommen, die „um ihre Chance kämpfen und die sich zeigen wollen“, so Wolf.

„Nürnberg wird hart sein und fighten“

Auch in die Partie in Nürnberg will der VfB wieder „viel Arbeit“ reinstecken. Auf diese Weise will die Mannschaft von Hannes Wolf ihre spielerische Qualität entwickeln, die sie über weite Strecken im Spiel gegen Union Berlin aufblitzen ließ.

Im Vergleich zu den spielstarken Berlinern erwartet Hannes Wolf am Samstag wieder einen eher defensiven Gegner: „Nürnberg wird hart sein und fighten.“ In der Folge fordert Wolf von seinen Spielern wieder volle Intensität und volle Kampfkraft, wie im Duell mit den „Eisernen“.

Ein Fragezeichen steht Stand heute noch hinter dem Einsatz von Edeljoker Daniel Ginczek. Der bullige Angreifer musste am Donnerstag aufgrund einer Krankheit mit dem Training aussetzen. „Ich hoffe, dass das schnell wieder gut ist und er am Samstag mitfahren kann“, erklärte Wolf. Ansonsten kann der Stuttgarter Trainer aus dem Vollen schöpfen.