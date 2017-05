VfB Stuttgart Der VfB vor dem "schwersten Spiel der Saison"

Fragezeichen hinter Alexandru Maxim

Vor dem Aufstiegskracher in Niedersachsen bangt VfB-Cheftrainer Hannes Wolf um Mittelfeldspieler Alexandru Maxim. Der Rumäne droht aufgrund von muskulären Problemen im Oberschenkel für das „schwerste Spiel der Saison“ (Wolf) auszufallen.

Die Stimmung in der Mannschaft sei „nicht anders als sonst“, erklärte der Stuttgarter Trainer am Freitag auf der Pressekonferenz. Was es bedarf, um in Hannover zu punkten, erklärte Wolf wie folgt: „Wir können das Ergebnis beeinflussen, indem wir viel laufen, konsequent und mutig sind, schnell umschalten und gut in den Räumen stehen. Genau darauf konzentrieren wir uns."

Die besten Aussagen der Pressekonferenz vor dem Spitzenspiel in Hannover sehen Sie hier im Video.