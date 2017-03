VfB Stuttgart Wolf stimmt VfB-Profis auf Schlussphase ein

Stuttgart.

Der Druck auf den VfB Stuttgart steigt - das Bewusstsein, dass es nun langsam um alles geht, auch. Nach einer Serie des Fußball-Zweitligisten von drei Spielen ohne Sieg und dem Verlust der Tabellenführung will der Aufstiegskandidat neun Partien vor dem Ende der Spielzeit mit aller Macht zurück in die Erfolgsspur. Das Duell mit dem seit vier Begegnungen ungeschlagenen Team von Dynamo Dresden sei "ein besonderes Spiel, weil sich die Saison zuspitzt und jetzt die Phase kommt, in der sich die Saison entscheidet", sagte Trainer Hannes Wolf am Freitag.