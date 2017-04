VfB Stuttgart Wolf: "Wir müssen ans Limit gehen"

„Wir wissen, dass wir das lösen können. Wissen aber auch, dass wir unsere beste Leistung brauchen", erklärte Wolf vor dem Heimspiel gegen Union Berlin am Montag (20.15 Uhr/ZVW-Liveticker). Die besten Aussagen von der Pressekonferenz gibt es hier im Video und zum Nachlesen:

VfB-Cheftrainer Hannes Wolf über...

…die Personalsituation: „Wir haben ein paar kleinere Reaktionen auf das Spiel in Bielefeld gehabt. Was ich aber auch verständlich finde, weil wir extrem viel investiert haben. Spätestens am Samstag sind alle wieder voll im Training. Stand jetzt wird keiner Ausfallen.“

…das Spiel gegen Union Berlin: „Es wird ein offenes Spiel, ein enges Spiel, aber wir wissen, dass wir das lösen können. Wir wissen aber auch, dass wir unsere beste Leistung brauchen - auch defensiv, weil Union mit hoher Qualität nach vorne spielt. Wir wollen zuhause den nächsten Schritt machen.“

…das knappe 3:2 gegen Bielefeld: „Wir würden gerne immer 1:0 in Führung gehen und den Gegner dann laufen lassen. Wir haben im Gegensatz zur Hinrunde oft frühe Gegentore bekommen und mussten darauf reagieren. Das aber hat die Mannschaft außergewöhnlich gut gemacht. Die zweiten Halbzeiten im Jahr 2017 haben wir mit 11:2 Toren gewonnen und mussten sehr viel investieren. Durch die Substanz im Team haben wir aber auch bewiesen, dass wir das können. Auch durch die Einwechselspieler, die uns zu Verfügung stehen.“

….Union-Trainer Jens Keller: „Ich habe kein Training gesehen, aber das was Union in dieser Saison leistet, ist bemerkenswert. Sie sind fußballerisch sehr stark, sind sehr homogen und spielen eine konstante Saison. Die englische Woche hat ihnen ein bisschen wehgetan, davon haben sie sich aber gut erholt. Union macht gute Arbeit und deswegen gehe ich davon aus, dass Jens Keller das auch tut."

…den Vierkampf an der Tabellenspitze: „Wir wollen jetzt noch einmal unsere Spieler in der besten Form haben. Wir wollen jetzt alles für unser großes Ziel geben, um in den Abläufen, aber auch individuell, noch einmal das Beste zu erreichen. Die Spiele sind eng. Das waren sie aber auch bei den fünf Siegen am Anfang der Hinrunde. Wir müssen kämpferisch, läuferisch, von der Aggressivität gegen den Ball und von der Bereitschaft Zweikämpfe zu führen, ans Limit gehen."