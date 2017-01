Villa Bolz in Stuttgart Der Abriss beginnt

Die Tage der Villa Bolz am Kriegsbergturm sind gezählt. Foto:

Stuttgart - „Geschichte vor dem Abriss“ lautete eine Schlagzeile am 15. August 2015. Es ging um den geplanten Abbruch der Villa Bolz am Kriegsbergturm 44. Jetzt, eineinhalb Jahre später, ist es offenbar so weit. Das ehemalige Wohnhaus des früheren württembergischen Staatspräsidenten Eugen Bolz (1881–1945) fällt. Im Garten der Villa, deren Fassade ein riesiges Bolz-Porträt ziert, ist ein Bagger aufgefahren. Der Eigentümer, ein Stuttgarter Wohnungsbauunternehmen, äußerte sich auf Anfrage nicht. Es hatte die nicht denkmalgeschützte Villa von den Bolz-Enkeln erworben. Anstelle der Villa plant das Unternehmen einen Neubau mit vier exklusive Eigentumswohnungen. Ein früherer Gartenpavillon des Anwesens soll erhalten bleiben.