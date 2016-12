Waiblingen 20 Nikoläuse dringend gesucht!

Wer eine rote Mütze hat, der wird am Dienstag, den 6. Dezember gebraucht. Foto: Mogck ZVW

Waiblingen. Gemeinsam Gutes tun: Wir fordern Sie, liebe Leserinnen und Leser, heraus: „Wetten, dass ...“ mindestens 20 verkleidete Nikoläuse und Weihnachtsmänner am Dienstag, 6. Dezember, um 17.30 Uhr vor unserem Zeitungsverlag stehen?

Ziehen Sie sich eine rote Zipfelmütze auf und kommen Sie vorbei, es ist für einen guten Zweck! Denn sollte die Wette gewonnen werden, spendet der Hilfsverein des Zeitungsverlags Waiblingen 500 Tee-Päckchen an die „Clowns mit Herz“ Rems-Murr. Diese besuchen regelmäßig kranke Kinder und schwerkranke Erwachsene in den Kliniken, alte und demente Menschen in Pflegeeinrichtungen sowie behinderte Menschen. Die 500 Tee-Päckchen werden bei ihren kommenden Besuchen verteilt.