Waiblingen 25 Millionen: Der VVS soll besser werden

So sieht’s in den Waggons des Talent 2 aus, der ab Dezember 2017 auf der Strecke der Murrbahn eingesetzt werden soll. Foto: VVS

Es tue sich einiges, erklärte Landrat Richard Sigel beim Sommergespräch rund um VVS und Öffentlichen Personennahverkehr und forderte gleich nach den ersten freundlich-einleitenden Sätzen ein nochmaliges Nachdenken über ein Sozialticket. Es leben längst viele Flüchtlinge im Kreis, die teilweise weitab vom Schuss auf dem Land untergebracht sind. Das schon mal verworfene Sozialticket – damals waren Hartz-IV-Empfänger der Anlass für die Diskussion – sollte unter diesem neuen Aspekt nochmals bedacht werden. Schließlich haben auch die Flüchtlinge, genauso wie alle anderen, ein Recht auf „soziale Teilhabe“ und damit auch auf bezahlbare Mobilität.

Die Mobilität kostete den Kreis in 2015 über 25 Millionen Euro

Damit diese Mobilität im Rems-Murr-Kreis, der sich weit hinaus und teilweise sehr ländlich erstreckt, gewährleistet ist, steckte der Kreis im vergangenen Jahr über 25 Millionen Euro in Busse, S-Bahnen und andere Bahnen. Und weil ja weit draußen, etwa in Richtung Murrhardt, Althütte und so weiter, die Anbindungen niemals so eng getaktet, so gut und bequem sein können wie etwa in Waiblingen oder Schorndorf, habe er, sagte der Landrat, kürzlich mit dem Verkehrsminister eine „kleine Diskussion“ gehabt. Denn schließlich gehörten zum ÖPNV auch „gute Straßen“.

Um diese allerdings ging’s diesmal nicht. Thema waren Busse und deren Verbindungen, Bahnen und deren Takte und, natürlich, die Pünktlichkeit. Die Pünktlichkeit der S-Bahnen sei „nicht befriedigend“ – Horst Stammler, Geschäftsführer des VVS Stuttgart, gab’s zu und gestand ein, dass ab Januar 2017, um genau diese Pünktlichkeit zu verbessern, Baustellen die Situation noch verschärfen werden. In den Nächten von Montag auf Dienstag werden Tunnel-Wartungsarbeiten die S 3 blockieren. Diese fährt dann nur noch zwischen Backnang und Hauptbahnhof. Wer weiter muss, muss umsteigen.

Nachtschwärmer allerdings profitieren seit Dezember 2015 von einer zusätzlichen Wochentags-Fahrt auf den Linien S 2 und S 3. Ab Dezember 2016 geht’s sogar am Wochenende die Nacht ohne jede Unterbrechung durch. Es wird eine weitere S-Bahn fahren.

Wer weiter hinaus muss, als die S-Bahnen fahren, wird ab Dezember 2017 von neuen Zügen profitieren. Schnittig im landeseinheitlichen Design fährt der Talent 2 von Bombardier auf der Murrbahn, auf der Remsbahn fahren ab Juni 2019, ebenfalls in den Landesfarben, die Flirts der Schweizer Firma Stadler. Dann gibt’s viel Platz für Fahrräder, Kinderwagen und Gepäck, Klimatisierung in allen Wagen und schnellere Verbindungen. Dauert halt noch einige Zeit.

Der Wiesel bis Welzheim: Erfolgreich, aber noch im Test

Der Versuch, den Wiesel bis Welzheim fahren zu lassen, habe sich, so Landrat Sigel, bislang bewährt. Dennoch: Die Verlängerung der Strecke sei bislang ein Test. Es müsse sich noch zeigen, ob die gesperrte Straße der Grund für den Erfolg sei. Auch ob der Kreis auf immer den Wiesel betreiben werde, sei offen. Sicher aber sei: Das Wieslauftal muss gut angebunden sein.



Busfahrer profitieren ab Dezember 2016 von einer Expressbuslinie von Waiblingen nach Esslingen. Mit nur drei Zwischenstopps in Rommelshausen, Stetten und der Flandernstraße in Esslingen kann dann in 29 Minuten von Waiblingen bis zum Omnibusbahnhof in Esslingen gefahren werden. Wer den Bus wählt, fährt deutlich günstiger als mit der S-Bahn. Deren Ticket nämlich kostet 4 Euro, das Busticket nur 2,80 Euro.