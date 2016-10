Waiblingen Absichtlich Mann angefahren?

Ein Sonntagabend im Mai 2013, Salvatore M. (alle Namen geändert) will sich auf dem Aldi-Parkplatz mit seinem Kumpel Ertugrul B. treffen – um sich auszusprechen. Salvatore M. hat gerade seine Kündigung bekommen. Er hatte für das Transportunternehmen von Ertugruls Vater, Murat B., gearbeitet. Die Stimmung zwischen ihnen ist angespannt. Als M. auf dem Parkplatz ankommt, ist er überrascht: Auch Murat B. ist erschienen. Es kommt zum Streit.

Salvatore M., der inzwischen als Fahrer für einen Paketdienstleister arbeitet, soll in diesem Streit rückwärts auf seinen ehemaligen Chef Murat B. zugerast sein. Dabei soll er ihn mit dem Seitenspiegel an der Hand verletzt haben. Nun musste der junge Mann sich vor einem Schöffengericht wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Aus Sicht des Angeklagten war Murat B. der Angreifer, er selbst das Opfer. B. sei sofort auf ihn losgestürmt, habe ihn als „Hurensohn“ beschimpft und ihm ins Gesicht geschlagen, schildert der 24-jährige Winnender. Nur weil sein Freund Ertugrul B. den älteren und kräftigeren Mann festgehalten habe, habe er sich ins Auto retten können. Doch Murat B. habe sich losgerissen, sei auf den Lieferwagen zugerannt und habe gegen die Scheiben geschlagen. „Ich wollte nur weg. Als ich losgefahren bin, hat er sich am Spiegel festgehalten“, so der Angeklagte.

Aufgebracht sei er gewesen, gibt der Geschädigte Murat B. zu. In einem gesonderten Verfahren hatte auch er sich bereits wegen des Vorfalls verantworten müssen: Es wurde eingestellt, er musste eine Geldauflage zahlen. „Ich war an dem Abend in Rage“, erinnert sich Murat B. Er habe sich von Salvatore M. ungerecht behandelt gefühlt und ihn zur Rede stellen wollen.

Zeugen erinnern sich nicht

„Zum Glück war mein Sohn da und hat mich zurückgehalten, sonst hätte ich etwas getan, was ich heute bereuen würde. Salvatore war wie ein Kind für mich“, fügt er hinzu. An einen Schlag will Murat B. sich nicht erinnern. Überhaupt scheint ihm wenig des Geschehenen im Gedächtnis geblieben zu sein: Ob der Angeklagte ihn nun beim Vorwärts- oder Rückwärtsfahren, an der rechten oder der linken Hand erwischt hat, das kann er nicht mehr mit Gewissheit sagen. Eines aber weiß er: „Ich habe immer noch eine Riesenwut auf Salvatore.“

Auch der Sohn des Geschädigten, Ertugrul B., und ein Bekannter des Murat B., die als Zeugen geladen sind, wollen sich kaum mehr erinnern. „Salvatore ist losgefahren, ich habe meinen Vater weggezogen und dabei ist er mit der Hand am Spiegel hängengeblieben“, so Ertugrul B. Der Bekannte, der den Streit auf dem Parkplatz beobachtet hat, berichtet, der Angeklagte sei „vorwärts und rückwärts gefahren und dabei auf Murat zu“. Jedenfalls habe der Motor laut aufgeheult.

Am Ende ist so gut wie nichts klar. „Es gibt wenig Objektives in diesem Fall“, sagt der Unfallsachverständige. Der einzige Anhaltspunkt sei der Schaden am Spiegel des Fiat Doblo. Doch auch hier gebe es mehrere Varianten: Er könne bereits bestanden haben, durch die Rückwärtsfahrt entstanden sein oder auch durch einen Schlag mit der Hand. Zudem sei zu bedenken, dass der Angeklagte auf dem linken Auge nichts sehe und die Situation deshalb vielleicht nicht richtig eingeschätzt habe. Vor einigen Jahren hatte der junge Mann an Silvester eine Rakete ins linke Auge bekommen.

Schlussendlich einigen sich die Beteiligten darauf, das Verfahren nach § 47 des Jugendgerichtsgesetzes einzustellen. Der Angeklagte erhält die Auflage, 300 Euro an die Initiative Sicherer Landkreis zu zahlen. Seinen Führerschein darf er behalten.