Waiblingen Aggressiver Ehemann

Waiblingen.

Aufgrund eines häuslichen Streits mussten zwei Streifenbesatzungen am Mittwochabend gegen 22 Uhr in die Straße Blütenäcker ausrücken. Da der alkoholisierte und aggressive 40-jährige Ehemann sich nicht beruhigen ließ und den Anweisungen der Beamten nicht Folge leisten wollte, musste er bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte er sich und beleidigte die eingesetzten Polizisten wiederholt. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Wiederstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung. Zudem erwartet ihn für den Zellenaufenthalt eine entsprechende Kostenrechnung.