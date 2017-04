Waiblingen Algerier belästigt Passantin

Waiblingen. Ein Asylbewerber bedrängte am Mittwoch erst eine Mitarbeiterin des Landratsamtes und belästigte später in der Erleninsel eine Passantin.

Ein Asylbewerber fiel am Mittwochnachmittag mehrfach auf. Gegen 13.30 Uhr bedrängte der Mann im Asylbewerberwohnheim in der Inneren Weidach in aggressiver Weise eine Mitarbeiterin des Landratsamtes. Der 30-Jährige war offenbar mit der Auszahlung der Sozialhilfe nicht einverstanden.

Zweieinhalb Stunden wurde eine Passantin in der Erleninsel auf den Algerier aufmerksam, als er hinter einem Busch stand und masturbierte. Der 30-Jährige habe sich der Geschädigten zugewandt und sein Geschlechtsteil gezeigt. Die Polizei nahm den Mann, der mit einer Strafanzeige zu rechnen hat, vorläufig in Gewahrsam.