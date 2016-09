Waiblingen.

Zwei leicht verletzte Jugendliche sind die Bilanz eines Unfalls am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr in Waiblingen. Ein junger Mann war mit zwei 13 und 15 Jahre alten Mädchen auf der Stauferstraße abwärts in Richtung Winnender Straße unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholgenusses nach links ab und prallte gegen einen Mercedes. Während beiden Fahrerinnen im Mercedes unverletzt blieben, kamen die beiden Mädchen leicht verletzt ins Krankenhaus.