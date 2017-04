Waiblingen Am Kreisverkehr: Auffahrunfall zvw, 10.04.2017 11:50 Uhr

Symbolbild. Foto: Schneider / ZVW

Waiblingen.

Bei einem Auffahrunfall in der Oeffinger Straße in Waiblingen ist am Sonntag (9.4.) um 15 Uhr ein Sachschaden von circa 1.500 Euro entstanden. Ein 19 Jahre alter Fiat-Lenker hatte den Kreisverkehr in der Oeffinger Straße zur Neckarstraße verlassen und war dabei mit seinem Wagen auf einen vorausfahrenden VW einer 54-Jährigen aufgefahren.

