Waiblingen Anhänger entwendet ZVW, 02.01.2017 16:49 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Waiblingen.

Ein Autoanhänger der in der Essener Straße am Fahrbahnrand abgestellt war, wurde am Wochenende entwendet. Hinweise hierzu und Verbleib des Anhängers, an dem das Kennzeichen BB - TA 237 angebracht war, nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

