Waiblingen Anreiz für Senioren: Führerschein gegen Ticket

Dieser Artikel wird mit großer Wahrscheinlichkeit unabhängig von seinem Inhalt diese Reaktion hervorrufen: Jetzt haut die Zeitung wieder die Alten in die Pfanne und tut so, als ob 65-Jährige nicht mehr Auto fahren könnten. Und wer sind die wahren tickenden Zeitbomben auf den Straßen? 18- bis 24-jährige Männer.

Doch es geht nicht darum, Junge gegen Alte auszuspielen und umgekehrt. Beide gelten als Risikogruppen im Straßenverkehr.

Keine verpflichtenden Fahreignungstests

Um Zwang geht es ganz offensichtlich auch nicht: Von verpflichtenden Fahreignungstests ab einem bestimmten Alter spricht kaum jemand ernsthaft. Nur sporadisch kocht das Thema hoch, um schnell wieder in der Versenkung zu verschwinden.Ludwigsburg geht einen ganz anderen Weg: Der Landkreis schenkt Senioren seit Oktober 2015 ein VVS-Jahresticket im Wert von rund 550 Euro, sofern sie freiwillig auf ihre Fahrerlaubnis verzichten. Ein Jahr lang übernehmen Landkreis und VVS die Kosten, danach ist der Senior wieder auf sich selbst gestellt. Noch bis Jahresende gilt das Angebot, doch in Ludwigsburg zieht man jetzt schon Bilanz und will eventuell weitermachen: Gemeinsam mit dem VVS werde geprüft, „ob und unter welchen Bedingungen das Projekt auf das gesamte Verbundgebiet ausgeweitet und auch in Zukunft angeboten werden kann“, informiert Annegret Kornmann, Sprecherin am Landratsam Ludwigsburg: Das Thema werde mit den anderen Partnern im Verkehrsverbund Stuttgart besprochen; ein Ergebnis sei im Herbst zu erwarten.

„Wir beobachten das Projekt in Ludwigsburg mit Interesse“

Der Rems-Murr-Kreis hält sich derweil bedeckt: Derzeit sei eine Aktion dieser Art nicht geplant, heißt es in der Pressestelle des Landratsamts. „Wir beobachten das Projekt in Ludwigsburg mit Interesse“, so Sprecherin Martina Nicklaus. Nun stehe zuerst eine genaue Analyse an – dann sehe man weiter.

Ein Zahlenvergleich zeigt, wie heftig solch ein Angebot das Verhalten von Senioren beeinflusst: Im Rems-Murr-Kreis haben in den Jahren 2010 bis 2016 jeweils weniger als zehn Ältere aus eigenen Stücken auf ihren Führerschein verzichtet (Zahlen siehe Info-Box). Seit das Pilotprojekt im Landkreis Ludwigsburg läuft, haben dort rund 1300 Senioren ihren Führerschein abgegeben. Rund 80 Prozent der Antragsteller waren laut einer Sitzungsvorlage für den Ludwigsburger Umweltausschuss 75 Jahre und älter – und ebenfalls 80 Prozent der Antragsteller waren bisher Frauen. Rund 70 Prozent der Projektteilnehmer registrierten sich als ÖPNV-Neukunden. Von diesen entschied sich rund die Hälfte nach Ablauf des Gratis-Jahres, das Abo zu behalten.

In Ludwigsburg gehen offenbar eine Vielzahl von Anfragen aus den anderen Verbundlandkreisen – demnach auch aus dem Rems-Murr-Kreis – und aus Stuttgart ein. „Bei einer Fortführung des Projekts würde eine verbundweite Lösung Sinn machen“, heißt es im aktuellen Ludwigsburger Sachstandsbericht. Die Verwaltung hält es jedenfalls nach den aus ihrer Sicht guten Erfahrungen für sinnvoll, zusammen mit dem VVS zu prüfen, ob das Pilotprojekt in ein Regelangebot münden kann.

Die eingangs erwähnte 78-jährige gebürtige Waiblingerin würde das selbstredend begrüßen: „Ich würde gern den Führerschein abgeben“, sagt die Inhaberin eines Schwerbehindertenausweises.

„Warum sollten wir nicht in den Genuss kommen?“

In ihrem Fall ändert sich dadurch in der Praxis nichts: Die Frau fährt sowieso aus gesundheitlichen Gründen schon lange nicht mehr Auto, wie sie erzählt. Sie selbst wohnt in Endersbach, ihr Mann lebt in einem Pflegeheim in Schnait, und dort fährt sie mit dem Bus hin. Ein Gratis-Ticket käme ihr gerade recht – „warum sollten wir nicht in den Genuss kommen?“, fragt sich die Seniorin mit Blick auf Privilegien der Ludwigsburger.

Dort würde man solche Fälle wohl unter unvermeidlichem Mitnahme-Effekt abbuchen. Denn Ziel ist, ÖPNV-unerfahrene Seniorinnen und Senioren von der Attraktivität des Angebots nachhaltig zu überzeugen, zumal „die neue Seniorengeneration flexibel ist und auch immer länger mobil bleibt“.