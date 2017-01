Waiblingen Auffahrunfall: 5000 Euro Schaden zvw, 10.01.2017 15:02 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Waiblingen.

Zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro enstanden ist, ist es am Dienstagmorgen (10.1.) in Waiblingen gekommen. An der Ausfahrt Waiblingen-Süd der B14 hatte ein 29-jähriger Audi-Fahrer zu spät erkannt, dass der Verkehr stockte. Er fuhr gegen 7.45 Uhr mit seinem Wagen auf das Auto eines 31-Jährigen auf, der gebremst hatte.

0