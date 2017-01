Waiblingen Auffahrunfall am Kreisverkehr ZVW, 31.01.2017 11:06 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Waiblingen.

Der 58-jährige Fahrer eines Mitsubishi Lancer hielt am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr sein Fahrzeug vor dem Einfahren in den Kreisverkehr Winnender Straße / Beinsteiner Straße an. Dies bemerkte ein nachfolgender 43-jähriger Fahrer eines Opel Frontera zu spät und fuhr auf. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 3000 Euro.

