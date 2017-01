Waiblingen Autofahrer weicht Tier aus: Leicht verletzt

Waiblingen.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, das Auto bekam erhebliche Dellen - und das Tier kam unverletzt davon. Ein 35-Jähriger befuhr Samstagmorgen, gegen 05.20 Uhr, mit seinem

Peugeot die Westumfahrung in Fahrtrichtung Schmidener Straße, als plötzlich ein kleineres Tier die Fahrbahn querte. Beim Ausweichen geriet er ins Schleudern, kam mit dem Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrere Male, bevor er im angrenzenden Acker zum Stehen kam. Der Fahrzeuglenker verletzte sich hierbei leicht und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Um was für ein Tier es sich gehandelt hat, ist unbekannt.