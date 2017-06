Waiblingen/Backnang Massive Frostschäden: Entschädigung für Landwirte

Frost verdirbt Ernte auf der HochzeitswieseWegen der Kälteperiode im April kann dieses Jahr kein Obst geerntet werden. Die harten Nachtfröste im April setzen den Wein- und Obstbauern in ganz Baden-Württemberg zu. Auch die Leutenbacher Hochzeitswiese hat es getroffen. Der Frost hat einen großen Teil der Blüten und Knospen geschädigt. Die Bäume werden deshalb in diesem Jahr kaum Früchte tragen. Ehepaare, die einen Baum auf der Hochzeitswiese gepflanzt haben, werden daher in diesem Jahr kein Obst ernten können.(Quelle: Amtsblatt Leutenbach)

Die Leutenbacher Ehepaare leiden. Doch sie werden’s verschmerzen. Sehr viel schlimmer stehen die Obstbauern aus dem Rems-Murr-Kreis da. Die Schäden, sagt Adrian Klose, Obstbauberater beim Landwirtschaftsamt des Rems-Murr-Kreises in Backnang, seien „enorm“. Er weiß es ganz genau, denn er und seine Kolleginnen und Kollegen sind zurzeit im gesamten Rems-Murr-Kreis unterwegs, um zu begutachten und festzuhalten, was der Frost Ende April kaputtgemacht hat. Klose sagt: 95 bis 100 Prozent der Äpfel sind hin. Bei dem, was noch hängt, weiß keiner, wie die Qualität sein wird: Die Apfeloberfläche ist berostet, das heißt, sie ist flächig braun, rau, hat Ringe. Die Äpfel sind deformiert. Und womöglich wird noch einiges abfallen. Bei den Birnen sieht’s nicht viel besser aus. Zwar gibt’s bei diesen Früchten ein Spritzmittel, das dem Baum hilft, trotz Frostschäden noch eine Frucht zu bilden. Doch trotzdem: 80 Prozent sind kaputt.

Sauerkirschen hatten Glück

Kirschen? 98 bis 100 Prozent Ausfall, sagt Klose. In einzelnen Lagen war die Blüte etwas später. Etwa in den Berglen. Da sieht’s besser aus. Doch das sind nur kleine Flächen. Nichts, was die Ernte retten würde. Die Sauerkirschen hatten Glück. Da sind die Frostschäden noch überschaubar.

"Wir haben nicht die Wassermengen"

Die Obstbauern, sagt Adrian Klose, hatten keine Chance. Selbst die aufwendigen Versuche, mit Kerzen die Blüte zu retten, scheiterten. Kerzen bringen, sagt Klose, ungefähr ein bis zwei Grad. Der Frost aber war bei bis zu minus neun Grad. Viel zu viel. Entlang der Elbe, im Hamburger Umland, konterten die Bauern die Kälte mit Frostberegnung. Das heißt, sie sorgen für Eis gegen das Eis. Feiner Sprühnebel hüllt die empfindlichen Blüten in einen zarten Eispanzer. Der schützt vor den noch viel kälteren Minusgraden in der Luft. Doch diese gute Methode ist, sagt Klose, für die Bauern im Rems-Murr-Kreis keine Option. „Wir haben nicht die Wassermengen.“ Und auch nicht die großen Flächen.

Spätere Sorten blühen und tragen

Bei den verschiedenen Beeren können die Obstbauern noch mit einem blauen Auge davonkommen. Die ersten Blüten und Früchte sind geschädigt. Wer seine frühen Erdbeeren nicht geschützt hatte, musste unterpflügen. Und selbst unter Folie wurde es teilweise zu kalt. Spätere Sorten aber blühen und tragen. Das Gleiche gilt für die Himbeeren und Brombeeren.

Sind Direktzahlungen möglich?

Das Ministerium prüfe im Augenblick, ob Direktzahlungen an die geschädigten Bauern möglich seien. Und wenn ja, in welcher Höhe und wann, sagt Klose. Die Daten, die die Obstbauberater sammeln, müssen bis Ende der Woche im Stuttgarter Landwirtschaftsministerium eingegangen sein. Die Daten für den Wein- und den Ackerbau werden auch noch abgefragt. Das geschieht aber etwas später.

Claus Paal, Weinstädter CDU-Landtagsmitglied, erklärte in einer Pressemitteilung, Landwirtschaftsminister Peter Hauk habe das Frostereignis bereits Anfang Mai als „Naturkatastrophe“ eingestuft. Damit könne jetzt eine Richtlinie des Bundes greifen, die die Voraussetzungen für finanzielle Hilfe schafft. Zur mittelfristigen Überbrückung sei außerdem die Landwirtschaftliche Rentenbank gebeten worden, den Betrieben Hilfe anzubieten. Die Zustimmung liege dem Landwirtschaftsministerium bereits vor.

Alle Maßnahmen ausschöpfen

Finanzämter in Baden-Württemberg sollen außerdem alle Maßnahmen ausschöpfen, die in solchen Fällen zur Verfügung stehen. Etwa könnten zinslose Stundungen bereits fälliger Steuerforderungen gewährt werden. Vorauszahlungen auf die Einkommenssteuer könnten angepasst, Vollstreckungen aufgeschoben werden. Außerdem könnten die Kosten für Wiederanpflanzungen zerstörter Kulturen als sofort abziehbare Betriebsausgaben geltend gemacht werden. Jochen Haußmann, FDP-Landtagsabgeordneter aus Kernen, konterte in einer Pressemitteilung mit der Feststellung „Wer keine Kirschen zum Verkauf hat, dem hilft Steuernachlass nichts“.

Obstbauberater Adrian Klose hofft für seine Obstbauern auf Geld im Herbst. Aber, sagt er, klar sei noch nichts. Gar nichts.