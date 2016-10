Waiblingen/Backnang Smartphone lotst zu freiem Parkplatz

Wie der Verband Region Stuttgart mitteilt, ist das Pilotprojekt Parkraum-Management auf einem guten Weg. Rund 2500 Sensoren hat die Robert Bosch GmbH in den letzten Monaten auf insgesamt 15 Park+Ride-Plätzen entlang der S 2 im Remstal und S 3 nach Backnang montiert. Das Prinzip, mit Hilfe dieser Sensoren in Echtzeit die Parkplatzauslastung anzuzeigen, funktioniert, heißt es in der Mitteilung. Dies habe eine Demonstration im Park+Ride-Parkhaus in Backnang Mitte Oktober gezeigt.

Für Vertreter beteiligter zehn Kommunen sowie des Verbands Region Stuttgart als Partner des Pilotprojekts zeigten die Bosch-Verantwortlichen, wie es geht. Einparken – und Sekunden später wechselt die Internet-Anzeige auf Rot: Der Platz ist belegt. Ausparken – Sekunden später geht die Anzeige auf Grün: Der Platz ist frei.

Was im Kleinen klappt, werde nun auf elf Stationen übertragen. „Wir beginnen bereits in wenigen Wochen den Testlauf mit allen 2500 vernetzten Stellplätzen“, sagt Stefan Nordbruch, Projektleiter im Bosch-Projekt Connected Parking. „Anfang 2017 kann das Pilotprojekt zur Erfassung der Parkplatzsituation der Park+Ride-Plätze entlang der S 2 und S 3 in den regulären Betrieb gehen.“ Im laufenden Regelbetrieb soll die Information über freie Stellplätze über die App und Internetseite des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart GmbH (VVS) für jeden abrufbar sein.

„Mit diesem Pilotprojekt betreten wir Neuland“, sagt Wirtschaftsdirektor Dr. Jürgen Wurmthaler. „Die Demonstration hat uns ermutigt, dass wir davon viele neue Erkenntnisse erwarten dürfen, die uns beim regionalen Park+Ride-Konzept helfen.“ Neue Informationen erhofft er sich unter anderem zur Auslastung der Park+Ride-Plätze. Ob Echtzeitinformation zu freien Park+Ride-Plätzen tatsächlich mehr Autofahrer in Busse und Bahnen bringen, wird ebenfalls Gegenstand begleitender Untersuchungen sein.

Ein Pilotprojekt an elf Stationen entlang der Linien S 2 und S 3

Das Pilotprojekt an elf Stationen entlang der Linien S 2 und S 3 ist mit den Projektpartnern für eine Laufzeit von zwei Jahren vereinbart. In dieser Zeit werden die Belegungsdaten ausgewertet und nächste Schritte vorbereitet. Unter anderem muss ermittelt werden, welcher Aufwand für den dauerhaften Betrieb des Systems erforderlich ist. Erst dann kann in den politischen Gremien entschieden werden, ob die Erfassung der Belegungssituation nach der Projektphase weitergeführt und auf weitere Park+Ride-Anlagen ausgeweitet werden kann.

Weniger Verkehr, weniger Emissionen

Bosch verspricht, durch ein Parkraum-Management, den Verkehr um bis zu 30 Prozent verringern zu können, weil der lästige Suchverkehr wegfällt. „Die Suche nach Parkplätzen verursacht rund ein Drittel des Verkehrsaufkommens in Innenstädten. Autofahrer legen dabei im Durchschnitt 4,5 Kilometer zurück, um einen freien Parkplatz zu finden.“ Das aktive Parkraum-Management verkürze die Parkplatzsuche und schone so die Umwelt: „Anstatt im Suchverkehr weiter Emissionen auszustoßen, erreichen Fahrzeuge ihren Bestimmungsort direkt.“

Und so funktioniert das System: Bosch installiert eigenen Angaben zufolge die Parkraumsensoren in der Mitte eines Parkplatzes. Dort erkennen sie den aktuellen Belegungsstatus zuverlässig und melden ihn über ein in der Nähe installiertes Gateway an das Rechenzentrum (Cloud). Hier werden alle eingesandten Daten gesammelt und ausgewertet. Parallel erfolgt ein Abgleich mit den gespeicherten Meta-Informationen wie die Abmessungen von Parkplätzen, Kosten und Sondersituationen wie behindertengerechte Parkbuchten. Aus der Summe dieser Infos generiert das Rechenzentrum eine Echtzeit-Parkkarte. Autofahrer erhalten via Smartphone-App alle Informationen und verschaffen sich so permanent einen Überblick zum nächstgelegenen freien Parkplatz mit allen zugehörigen Einzelheiten wie Entfernung und Preis.