Waiblingen Rundsporthalle: Bauarbeiten statt Handball

Video: Die Rundsporthalle in Waiblingen von oben.

Jahrelang war die in die Jahre gekommene Rundsporthalle ein Thema im Gemeinderat. Immer wieder wurden Planungsraten in den Etat eingestellt, geschehen ist aber lange nichts. Neubau oder Sanierung, das war die Gretchenfrage. Im Oktober 2014 legte die Verwaltung im Planungsausschuss eine Machbarkeitsstudie vor. Ergebnis: Die Halle könnte für 3,7 Millionen Euro saniert werden. Nicht enthalten die Erweiterung, wohl aber der mittel- bis langfristige Erhalt der großen Drei-Feld-Halle an der Rems. Stand heute liegen die Kosten bei 4,4 Millionen Euro – inklusive einer nagelneuen Fassade und einer abgeschlossenen Gymnastikhalle im Zwischengeschoss. Mit dem Förderbescheid für die Modernisierung hatte die Stadt frühestens im Mai gerechnet. Jetzt ist klar: 90 000 Euro schießt das Land zur Sanierung der Halle zu.

Rückbau der Technik und im Sanitärbereich

Währenddessen haben die Arbeiten im März angefangen. „Wir haben mit dem Rückbau der Technik und im Sanitärbereich begonnen“, berichtet Heinz Grünvogel, der bei der Stadt federführend für die Sanierung ist. Derzeit werden die Kanäle unter der Halle saniert, WCs und Duschen ausgebaut. Während die abgehängte Decke 2009 als Brandlast ausgemacht und abgebaut wurde, soll nun wieder eine solche Decke installiert werden. Schallabsorbierend soll sie sein, allen gesetzlichen Vorgaben genügen und mit moderner LED-Beleuchtung ausgestattet werden. Auch die alte Hallenlüftungsanlage wird komplett erneuert. „Wir überarbeiten die gesamte Gebäudetechnik“, sagt Fachbereichsleiter Michael Gunser. Schluss mit den Zeiten eines ständig ausfallenden Heizkessels, der dauernd repariert werden musste. Geheizt wird künftig mit Fernwärme aus dem Blockheizkraftwerk beim Freibad und bei den Energiekosten einiges eingespart. „Das Gebäude ist rund 45 Jahre alt“, erinnert Michael Gunser. Viele Teile seien noch aus der Bauzeit. Mit der Sanierung soll die Halle für die nächsten 30 Jahre wieder fit gemacht werden.

Die Halle bleibt optisch ein Kind ihrer Zeit

Andererseits wird erhalten, was geht. Die Fliesen in den Umkleideräumen zum Beispiel, aber auch das orangefarbene Gestühl auf der Tribüne. „Was kaputt war, wurde ausgetauscht“, sagt Gunser. Mehr aber nicht – als Reminiszenz an die 70er, wie Gunser sagt. Die Rundsporthalle sei vielleicht kein Denkmal. Aber auch dieses Gebäude werde mit jedem Jahr wertvoller, findet Gunser. Um den rauen Charakter der Rundsporthalle zu bewahren, soll die Tragekonstruktion in Betongrau gestrichen werden.

Neu eingebaut wird die 120 Quadratmeter große abgeschlossene Gymnastikhalle im Zwischengeschoss. Der Bereich, in dem früher Judo trainiert wurde, bekommt nun eine Glaswand zur Halle hin, bleibt vom Lärm der Halle aber unbeeinträchtigt. Für Schallabsorbierung sollen in der Halle künftig auch die Prellwände sorgen, die aus Holz gefertigt jede Art von Aufprall mindern sollen.

Neu gestaltet und vergrößert wird der Eingangsbereich der Halle. Die Mauer beim Haupteingang wird weiß gestrichen, der Waschbeton und die Sichtbetonträger werden grob gereinigt, erklärt Michael Gunser. Mit dem neuen silber-hellen Aluminiumblech und neuen Fenstern wird die Halle auch von außen ein sichtbares neues Outfit bekommen.