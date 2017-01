Waiblingen Betäubungsmittel bei Durchsuchung aufgefunden ZVW, 11.01.2017 16:01 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Waiblingen.

Im Rahmen anderweitiger Ermittlungen im Bereich der Rauschgiftkriminalität geriet ein 24-jähriger Mann aus Weinstadt in Verdacht, mit Betäubungsmitteln zu handeln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung erwirkt, welcher am Dienstagmorgen vollstreckt wurde. Bei der Durchsuchung wurde unter anderem 60 Gramm Marihuana und wenige Gramm Amphetamin aufgefunden. Der Mann muss nun mit einer entsprechenden Strafanzeige rechnen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

