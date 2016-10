Fröhlicher Laternenlauf durch Waiblingen und Jubiläumsfeuerwerk am Samstagabend ( 15.10.2016 ). Foto: Benjamin Beytekin

Waiblingen.

50 Jahre ist es her, dass zum ersten mal in Waiblingen ein Laternenfest veranstaltet wurde. Zum Jubiläum gab es auf der Brühlwiese ein imposantes Feuerwerk. Zuvor wurde vom Elsbeth-Herrmann-Zeller-Platz über den Marktplatz und das Beinsteiner Tor, wo das DRK ein leckeres Gebäck an alle verteilte, mit den Laternen marschiert. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.